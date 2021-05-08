Екатеринбург, , 17:59 — REGNUM В Свердловской области 7 мая подтвердили смерть ещё девяти пациентов от COVID-19. С начала пандемии их число достигло уже 3182, сообщает оперштаб.

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247 госпитализированных находятся в тяжёлом состоянии. Из них 138 человек помещены в реанимации. 91 пациент подключен к аппаратам ИВЛ.

Как сообщало ИА REGNUM, в регионе с начала пандемии зафиксировали 87 006 случаев заражения коронавирусом. Выздоровели уже 80 755.