Москва, , 17:40 — REGNUM Руководство московского ЦСКА решило отказаться от выкупа 31-летнего нападающего «Далянь Ифана» и сборной Венесуэлы Саломона Рондона, который текущий сезон проводит в московском клуба на правах аренды. Об этом 8 мая сообщил «Спорт-Экспресс». Transfermarkt оценивает экс-форварда «Зенита» в 6,5 миллиона евро.

В текущем сезоне Рондон принял участие в 12-ти матчах за ЦСКА во всех турнирах (Российская Премьер-лига, Кубок России), в которых отметился четырьмя забитыми мячами, из которых два — с пенальти, и одной голевой передачей.

Ранее сообщалось, что нападающий «Сочи» Антон Заболотный перейдет в ЦСКА на правах свободного агента после завершения текущего сезона.