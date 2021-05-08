Москва, , 17:38 — REGNUM Более детальное изучение пищевых добавок с содержанием диоксида титана должны провести научно-исследовательские организации в России. Соответствующее поручение дала руководитель Роспотребнадзора — Главный государственный санитарный врач РФ Анна Попова. Об этом 8 мая сообщается на сайте ведомства.

Отмечается, что публикация на сайте Европейского агентства по продовольственной безопасности (EFSA) об опасениях о генотоксичности применяемого в пищевой промышленности искусственного красителя Е171 (диоксид титана) послужила поводом для проверок.

«Специалисты (научно-исследовательских организаций — прим. ИА REGNUM) оценят возможные риски и необходимость гармонизации российских нормативных актов с Европейским законодательством», — говорится в сообщении.

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