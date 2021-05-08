Москва, , 17:30 — REGNUM

С 7 мая 2020 года по 7 мая 2021 года у президента России Владимира Путина было 306 рабочих дней, или 83,8% от возможной загруженности в календарном году. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на официальный график главы государства.

Отмечается, что рабочий график российского лидера впервые за 17 лет президентства претерпел существенные изменения. Так, из-за пандемии из него почти исчезли командировки и светские мероприятия, а большая часть переговоров прошла без физических контактов.

В целом глава государства совершил за год 737 дел (исключая работу с документами и переезды), или в среднем в 2,4 дела в день. При этом годом ранее Путин отработал 308 дней. Самыми напряженными для Путина были первый, третий и четвертый годы второго президентского срока с 321 рабочим днем (87,9%).

Как сообщало ИА REGNUM, президент России Владимир Путин в этом году провёл выходные в Туве в компании министра обороны РФ Сергея Шойгу. Российский лидер за рулём гусеничного вездехода вместе с главой Минобороны РФ 21 и 22 марта совершили прогулки по заснеженной тайге в Сибири. Кроме того, они совершили пешие прогулки, во время которых осмотрели окрестности. Шойгу показал российскому президенту свою мастерскую, в которой он занимается изготовлением поделок из древесины.

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