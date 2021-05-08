Москва, 8 мая, 2021, 17:30 — ИА Регнум.

С 7 мая 2020 года по 7 мая 2021 года у президента России Владимира Путина было 306 рабочих дней, или 83,8% от возможной загруженности в календарном году. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на официальный график главы государства.

Kremlin.ru Владимир Путин

Отмечается, что рабочий график российского лидера впервые за 17 лет президентства претерпел существенные изменения. Так, из-за пандемии из него почти исчезли командировки и светские мероприятия, а большая часть переговоров прошла без физических контактов.

В целом глава государства совершил за год 737 дел (исключая работу с документами и переезды), или в среднем в 2,4 дела в день. При этом годом ранее Путин отработал 308 дней. Самыми напряженными для Путина были первый, третий и четвертый годы второго президентского срока с 321 рабочим днем (87,9%).

Как сообщалоИА REGNUM, президент России Владимир Путин в этом году провёл выходные в Туве в компании министра обороны РФСергея Шойгу. Российский лидер за рулём гусеничного вездехода вместе с главой Минобороны РФ 21 и 22 марта совершили прогулки по заснеженной тайге в Сибири. Кроме того, они совершили пешие прогулки, во время которых осмотрели окрестности. Шойгу показал российскому президенту свою мастерскую, в которой он занимается изготовлением поделок из древесины.

Читайте также: Песков рассказал о неприхотливости Путина в еде и одежде