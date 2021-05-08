Ржев, Тверская область, 8 мая, 2021, 17:24 — ИА Регнум. Цветы к Ржевскому мемориалу Советскому солдату в Тверской области возложили 8 мая председатель Государственной думы Вячеслав Володин и губернатор Игорь Руденя, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Тверской области. Председатель Госдумы посетил Тверскую область с рабочей поездкой 8 мая.

Пресс-служба правительства Тверской области Цветы к Ржевскому мемориалу Советскому солдату в Тверской области возложили 8 мая председатель Государственной думы Вячеслав Володин и губернатор Игорь Руденя

«Подо Ржевом за свободу и независимость нашей страны отдали свои жизни более одного миллиона трехсот сорока тысяч человек. Сегодня, приезжая на Ржевский мемориал Советскому солдату, мы видим, что память о том времени жива в наших сердцах», — отметил Игорь Руденя.

«Победа далась нам тяжело — 27 миллионов погибших, война прошла через каждую семью. Для нас важно передавать историю будущим поколениям. Будучи здесь, во Ржеве, или в Смоленске, или в Волгограде, мы говорим об одном — наши дети, внуки и правнуки должны знать, какой ценой далась эта Победа», — подчеркнул Вячеслав Володин.

Бои подо Ржевом вошли в историю как символ стойкости, высокого патриотического духа и мужества советского народа. Наступательные и оборонительные операции 1942−1943 годов сыграли ключевую роль в достижении Красной Армией коренного перелома в ходе Великой Отечественной войны. Ржев находился в фашистской оккупации 17 месяцев. 3 марта 1943 года Ржев и Ржевский район были освобождены от захватчиков.

Мемориал Советскому солдату был открыт 30 июня 2020 года президентом России Владимиром Путиным. В основу идеи центральной фигуры монумента, созданной скульптором Андреем Коробцовым, легло стихотворение Александра Твардовского «Я убит подо Ржевом». На стальных плитах у мемориала увековечены имена около 65 тысяч погибших под Ржевом защитников Отечества.

С момента открытия мемориал уже посетили более 700 тыс. человек. С 6 мая из Москвы к мемориалу (построена новая железнодорожная станция) запущены поезда «Ласточка». Благодаря новому железнодорожному маршруту пассажиры смогут быстрее и комфортнее добираться до Ржевского мемориала Советскому солдату. Следующим этапом станет электрификация ветки до станции, что позволит обеспечить новый уровень развития железнодорожного сообщения для Ржевского и других районов Верхневолжья.