Челябинск, , 17:24 — REGNUM В Челябинске власти поздравили с Днём Победы труженицу тыла, которая скончалась в январе. Об этом пишут СМИ.

Поздравления женщине пришли и от губернатора региона Алексея Текслера, и от главы Челябинска Натальи Котовой. В них среди прочего ей желали долгих лет, сообщает 74.ru.

Издание взяло комментарий в областном минсоцотношений. Там журналистам пояснили, что сведения о смерти ветерана по каким-то причинам не поступили в единую государственную информационную систему. По каким именно, выясняется. Также чиновники обещают принять меры по недопущению подобных ситуаций.

«Искренне сожалеем о случившемся и приносим извинения родственникам», — сказали в министерстве.

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