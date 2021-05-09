Ульяновск, , 08:38 — REGNUM Причиной крупного лесного пожара, который произошёл в Ульяновском лесничестве, стал костёр. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе министерства природы и цикличной экономики Ульяновской области.

Возгорание произошло вечером 7 мая на территории Красноярского участкового лесничества, пожар удалось потушить 8 мая.

«По предварительным данным, причиной возгорания стал человеческий фактор: огонь перешёл в лес из-за непотушенного костра, который развели любители шашлыков на природе», — приводится заявление исполняющей обязанности главы регионального минприроды Гульнары Рахматулиной.

Как сообщало ИА REGNUM, площадь лесного пожара, по данным спасателей, составила 20 гектаров.

Напомним, в Ульяновской области действует особый противопожарный режим, в условиях которого запрещено разведение костров и розжиг мангалов у лесов. Ранее в минприроды отмечали, что в лесах Ульяновской области произошло 29 пожаров, большинство — «по вине человека».

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