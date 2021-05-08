Париж, , 17:17 — REGNUM 29-летний лидер французского «Пари Сен-Жермен» и национальной сборной Бразилии Неймар продлил контракт с клубом до конца сезона 2024/25. Футболист будет получать порядка 30 миллионов евро за сезон. Об этом 8 мая сообщили на официальном сайте парижского клуба.

В текущем сезоне Неймар принял участие в 15-ти матчах французской Лиги, в которых набрал 7+4 очка по системе гол+пас. В рамках Лиги Чемпионов у футболиста шесть забитых голов и две голевые передачи в девяти играх.

Неймар перешел в «Пари Сен-Жермен» из каталонской «Барселоны» 3 августа 2017-го года. Парижский клуб отдал за контракт бразильца 222 миллиона евро.