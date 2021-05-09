Ульяновск, , 07:30 — REGNUM В Ульяновске началась акарицидная обработка парков города. Общая площадь обрабатываемой территории превышает 45 гектаров, сообщает администрация областного центра.

Перед Днём Победы в городе акарицидная обработка выполнена в девяти парках. Работа продолжается более чем на 20 территориях — скверах, парках и бульварах. Кроме того, обрабатываются зеленые зоны по улицам Карбышева, Репина, Врача Михайлова, 40-летия Октября, на Западном бульваре и бульваре Новый Венец.

В мэрии отмечают, что общая площадь обрабатываемой территории превысила 45 гектаров.

В администрации подчёркивают, что акарицидная обработка ведётся с использованием препаратов, не представляющих опасность для здоровья граждан и животных.

Напомним, при обнаружении клеща на теле следует обратиться в травмпункт, где не только удалят клеща, но и направят его на анализ в лабораторию особо опасных инфекций. Как сообщало ИА REGNUM, с 14 по 21 апреля в медучреждения Ульяновской области с присасыванием клещей обратилось 33 человека, в том числе 13 детей. Против клещевого вирусного энцефалита привиты 635 человек.