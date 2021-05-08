Москва, , 17:06 — REGNUM 8 мая в Москве на стадионе «ВЭБ Арена» в 19:30 по московскому времени начнется центральный матч 29-го тура Тинькофф Российской Премьер-лиги по футболу сезона 2020/21 ЦСКА — «Краснодар». Об этом сообщил корреспондент ИА REGNUM.

Транслироваться игра будет на канале «Матч ТВ».

На матч назначена бригада арбитров во главе с Виталием Мешковым.

«Быки» не могут обыграть «красно-синих» почти два года. В последний раз «Краснодар» обыгрывал ЦСКА 27 июня 2019-го года в рамках первого тура Кубка «Матч Премьер» со счетом 1:0.

На данный момент ЦСКА с 47-ю набранными очками идет на шестой позиции в турнирной таблице РПЛ. При этом за последние четыре матча у «красно-синих» три поражение от «Сочи» (1:2), «Локомотива» (3:0) и «Спартака» (1:0) и одна ничья с «Уфой» (1:1). «Краснодар» с 38-ю баллами идет пятью строчками ниже.