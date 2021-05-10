Чебоксары, , 08:51 — REGNUM В 2022 году Чебоксары получат из республиканского бюджета более 933 млн рублей на развитие транспортной инфраструктуры. Соответствующее постановление подписал глава Чувашии Олег Николаев, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Из республиканской казны распределили средства на 2022 год на дорожно-ремонтные работы Чебоксарской агломерации в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Общий объём финансирования определён в сумме 1,36 млрд рублей, из них средства региональной казны — свыше 1,1 млрд рублей, местных бюджетов — почти 253 млн рублей.

По расчётам, на эти средства будет отремонтировано 9,152 км проезжей части, капитальным ремонтом будет охвачено 8,173 км, реконструировано 2,755 км дорог.

Большая часть средств предусмотрена на ремонт дорог в Чебоксары — 1 171 584 210 рублей, в том числе из республиканской казны — 933 320 000 рублей, из муниципального бюджета будет добавлено 238 264 210 рублей.

Объём дорожного финансирования для Новочебоксарска составит 124 800 000 рублей, Чебоксарского района — 45 615 789 рублей, Моргаушского района — 18 000 000 рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, на 2021 год из федерального, республиканского и местного бюджетов предусмотрено 815 616 505 рублей на ремонт 13 участков дорог в Чебоксарах. В том числе размер федеральной поддержки составит 407 808 250 рублей.

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