Таллин, 8 мая, 2021, 16:56 — ИА Регнум. В рамках военных учений вооруженных сил Эстонии, США и Великобритании Swift Response около 800 американских десантников высадились на территории Эстонии. Об этом сегодня, 8 мая, сообщает пресс-служба министерства обороны Эстонии.

U.S. Marine Corps Эстонские солдаты на совместных учениях с американцами

Сообщается, что в маневрах принимают участие военнослужащие 82-й воздушно-десантной дивизии Вооруженных сил США. Десантирование состоялось на военном аэродроме Нурмси в Эстонии.

Также была сброшена боевая техника и снаряжение.

Всего в учениях Swift Response принимаю участие 2,5 тысячи военнослужащих Сил обороны Эстонии, США и Великобритании. Задействованы более 20 самолетов и 25 вертолетов.

Напомним, что военный блок НАТО считает страны Прибалтики удобным плацдармом для сдерживания России. На территории прибалтийских стран регулярно проводятся учения военного блока НАТО, развернута значительная военная инфраструктура альянса.