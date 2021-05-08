Барселона, Испания, , 16:52 — REGNUM 8 мая в Барселоне на стадионе «Камп Ноу» в рамках 35-го тура испанской Примеры по футболу сезона 2020/21 встретятся каталонская «Барселона» и мадридское «Атлетико». Игра начнется в 17:15 по московскому времени. Транслироваться матч будет на канале «Матч ТВ». Об этом сообщил корреспондент ИА REGNUM.

Главным арбитром матча назначен Антонио Матеу Лаос. Помощники судья — Пау Сербиан и Икер де Франсиско Грихальба.

Стартовые составы команд:

«Барселона»: тер Штеген, Пике, Лангле, Мингеса, Альба, Дест, Бускетс, Педри, де Йонг, Гризманн, Месси.

«Атлетико»: Облак, Савич, Монтейро, Кансеко, Триппьер, Коке, Лемар, Льоренте, Карраско, Суарес, Корреа.

На данный момент мадридское «Атлетико» с 76-ю очками лидирует в турнирной таблице Примеры. «Барселона» с 74-мя очками идет двумя строчками ниже.

Экс-форвард «Барселоны» Луис Суарес, выступающий за «матрасников» в текущем сезоне, принял участие в 28-ми матчах испанской Примеры, в которых отметился 19-ю забитыми мячами и 2-мя голевыми передачами.

Суарес перешел в «Атлетико» 24 сентября 2020-го года за 7 миллионов евро.