Брюссель, 8 мая, 2021, 16:50 — ИА Регнум. За главу грузинской партии «Единое национальное движение» Нику Мелию, находящегося под арестом в Тбилиси, внесли залог в размере 40 тыс. лари (более $11,5 тыс.). Об этом в субботу, 8 мая, сообщили в представительстве ЕС в Грузии.

European People's Party Ника Мелия

«Сегодня (8 мая — прим. ИА REGNUM) был внесен залог в размере 40 тыс. лари для освобождения из предварительного заключения господина Мелии», — говорится в заявлении.

Отметим, что финансовые средства для внесения залога за лидера партии ЕНД, которую основал экс-президент Грузии Михаил Саакашвили, выделил Европейский фонд за демократию.

Как передавало ИА REGNUM, Мелия, которого обвиняют в организации штурма парламента в ходе протестов в Тбилиси в июне 2019 года, отказывался вносить назначенный судом залог. Поэтому, стражи порядка взяли лидера ЕНД под арест в феврале 2021 года.

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