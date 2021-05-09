Чебоксары, , 06:08 — REGNUM Базовый проезд в Чебоксарах, который считается одним из самых проблемных и разбитых дорожных участков, будут ремонтировать в 2022 году. Планируется, что власти привлекут федеральные средства. Соответствующее постановление подписал глава Чувашии Олег Николаев, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Согласно постановлению, распределяются средства из региональной казны на 2022 год в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Речь идёт о дорогах в Чебоксарской агломерации.

В числе перечня участков — 20 дорог, расположенных в Чебоксарах, в том числе проблемный Базовый проезд, где планируется провести капитальный ремонт проезжей части. На ремонт 1,1 км участка от Авторемонтного проезда до Пристанционной улицы предусмотрено 104 112 322 рублей, в том числе из республиканского бюджета — 83 289 858 рублей, муниципальной казны — 20 822 464 рубля. Строка, предусматривающая федеральную поддержку, пока остаётся незаполненной.

Кроме того, планируется капитальный ремонт 530-метрового участка до Базового проезда — Авторемонтного проезда (от улицы Федора Гладкова до Базового проезда). Согласно документу, на эти цели из региональной и муниципальной казны выделяется 74 112 322 рубля.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2022 году в Чебоксарах разработку проектной документации по ремонту трёх мостов — Гагаринского, Октябрьского и Калининского.

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