Салехард, , 16:49 — REGNUM На Ямале с 12 мая на участке 1160−1190 км автомобильной дороги Надым-Салехард будет ограничено движение до 12 июня 2021 года. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

На дороге будет организован проезд для автомобилей с продовольствием и лекарственными препаратами.

На Ямале для сохранности автомобильных дорог в весенний период из-за снижения несущей способности конструктивных элементов, вызванной переувлажнением, традиционно со 2 мая введены временные ограничения движения тяжеловесных грузовиков. На участке Надым-Салехард данные ограничения будут продлены до 1 октября 2021 года.