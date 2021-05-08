Екатеринбург, , 16:48 — REGNUM В Свердловской области за 7 мая был выявлен ещё 101 носитель коронавируса. Из них 42 в Екатеринбурге, сообщает оперштаб.

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Также новые пациенты обнаружены в Асбесте, Богдановиче, Карпинске, Первоуральске, Ревде и ряде других муниципалитетов. С начала пандемии в регионе зафиксировали уже 87 006 заразившихся.

За последние сутки 110 человек были выписаны в связи с выздоровлением. А за весь период пандемии их количество достигло уже 80 755.