Париж, 8 мая 2021, 16:44 — REGNUM
Лидеры стран Евросоюза на саммите 25 мая намерены обсудить отношения с Россией и ситуацию вокруг выхода Великобритании из состава ЕС (Brexit). Об этом 8 мая заявил президент Франции Эммануэль Макрон.
Он добавил, что лидеры стран ЕС находятся на этапе подготовки разработки европейской стратегии по борьбе с пандемией COVID-19.
Напомним, ранее Макрон назвал «неприемлемым и контрпродуктивным» уровень напряжённости между Россией и Украиной, а также призвал РФ разрядить обстановку на границе с Украиной.
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