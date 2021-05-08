Париж, , 16:44 — REGNUM

Лидеры стран Евросоюза на саммите 25 мая намерены обсудить отношения с Россией и ситуацию вокруг выхода Великобритании из состава ЕС (Brexit). Об этом 8 мая заявил президент Франции Эммануэль Макрон.

«Помимо основной повестки дня, мы сегодня затронули и другие темы, к которым мы вернёмся на саммите 25 мая. Это, в частности, Россия и Brexit », — сказал Макрон.

Он добавил, что лидеры стран ЕС находятся на этапе подготовки разработки европейской стратегии по борьбе с пандемией COVID-19.

Напомним, ранее Макрон назвал «неприемлемым и контрпродуктивным» уровень напряжённости между Россией и Украиной, а также призвал РФ разрядить обстановку на границе с Украиной.

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