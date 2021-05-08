Лидс, Великобритания, , 16:41 — REGNUM 8 мая в рамках 35-го тура Английской Премьер-лиги по футболу «Лидс Юнайтед» одержал уверенную победу над лондонским «Тоттенхэмом» со счетом 3:1. Встреча проходила в Лидсе на стадионе «Элланд Роуд». Об этом сообщил корреспондент ИА RENGUM.

Забитыми мячами в составе хозяев отметились Стюарт Даллас (13'), Патрик Бэмфорд (42') и Родриго (84'). В составе «шпор» голом смог отличиться лишь Сон Хын Мин на 25-й минуте встречи.

На матче работала бригада арбитров во главе с Майклом Оливером. Ассистенты судья — Стюарт Берт и Саймон Беннет.

Желтые карточки получили Робин Кох, Серхио Регилон и Лукас Моура.

MVP встречи с оценкой 7,9 был признан 30-летний фланговый нападающий «Лидса» и сборной Северной Ирландии Стюарт Даллас, отметившийся забитым мячом, тремя выигранными верховыми единоборствами и одной успешной обводкой. Точность передач футболиста составила 76%.

Составы команд:

«Лидс»: Мелье, Эйлинг, Алиоски, Льоренте, Стрейк, Кох, Робертс (Диас, 58'), Даллас, Харрисон, Клих (Филлипс, 90'), Бэфморд (Родриго, 79').

«Тоттенхэм»: Льорис, Регилон, Алдервейрелд, Дайер, Орье, Хейбьерг, Сон, Бейл (Моура, 67'), Ло Чельсо (Ндомбеле, 80'), Алли (Ламела, 67'), Кейн.

«Тоттенхэм» с 56-ю очками временно остался на шестой позиции в турнирной таблице Английской Премьер-лиги. «Лидс Юнайтед», одержав 15-ю победу и набрав 50 очков, поднялся на девятое место.

Гол 30-летнего испанского нападающего «Лидса» Родриго на 84-й минуте встречи стал для футболиста первым в новом году. В последний раз испанец забивал 29 декабря 2020 года в матче 16-го тура Английской Премьер-лиги с «Вест Бромвичем» (0:5).

Родриго перешел в «Лидс Юнайтед» 29 августа 2020 года из «Валенсии» за 29 миллионов евро. Многие называли этот трансфер одним из самых успешных за летнее трансферное окно, однако футболист до сих пор не может себя проявить из-за отменной формы 27-летнего Патрика Бэмфорда, наколотившего уже 15 мячей в рамках АПЛ.