Ульяновск, , 06:46 — REGNUM В Ульяновской области выявлено менее 80 новых случаев заражения коронавирусом. Такие оперативные данные приводит региональное управление Роспотребнадзора.

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По данным ведомства на вечер 8 мая, с начала пандемии в области провели 864 119 лабораторных исследований на SARS-CoV-2 в отношении 826 929 человек.

По итогам тестов за последние сутки заражения новой коронавирусной инфекцией подтверждено у 79 жителей. Отметим, что впервые за последние месяцы суточный прирост составил менее 80 человек.

В настоящее время под наблюдением остаётся 8521 человек.

В ведомстве напоминают, что основные симптомы коронавирусной инфекции схожи с гриппом — высокая температура, озноб, головная боль, слабость, заложенность носа, кашель, затрудненное дыхание, боли в мышцах, конъюнктивит. В некоторых случаях могут быть тошнота, рвота, диарея.