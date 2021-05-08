Челябинск, , 16:34 — REGNUM В Челябинской области 7 мая выявили менее 100 носителей коронавируса. Об этом сообщает оперштаб.

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Всего за сутки было обнаружено 99 заразившихся. А в связи с выздоровление выписан 101 пациент.

С начала пандемии в регионе зафиксировали 60 932 случая заражения. Выздоровели уже 55 342. пациента выздоровели и выписаны из больницы. Больных COVID-19 насчитывается 2882 человека. За сутки подтвердили смерть восьми граждан с коронавирусом, в том числе шестерых — от COVID-19.