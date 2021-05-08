Минск, , 16:32 — REGNUM Более 1,3 тыс. новых подтвержденных случаев заражения SARS-CoV-2 выявили на территории Белоруссии за минувшие сутки. Об этом 8 мая сообщили БЕЛТА в пресс-службе министерства здравоохранения страны.

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По последним данным, в стране за последние 24 часа выявили 1369 заразившихся SARS-CoV-2 и в результате этого их общее число стало составлять 367 674.

Также сообщается, что общее число летальных исходов в Белоруссии с начала пандемии составляет 2622.

Напомним, более 1350 новых носителей коронавируса выявили за сутки в Белоруссии днем ранее.

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