Барселона, Испания, , 16:31 — REGNUM Каталонская «Барселона» вернулась к кандидатуре 18-летнего атакующего полузащитника «Аякса» и сборной Нидерландов Райана Гравенберха, которого портал Transfermarkt оценивает в 28 миллионов евро. Об этом 8 мая сообщила испанская газета Mundo Deportivo.

Нидерландец будет призван заменить 31-летнего Миралема Пьянича, трансфер которого в «Барселону» 1 сентября 2020 года из туринского «Ювентуса» признан большинством изданий самым провальным трансферном всего сезона.

В текущем сезоне Эредивизи Райан Гравенберх принял участие в 29-ти матчах, в которых набрал 3+5 очков по системе гол+пас. В среднем за матч футболист совершает по 1,5 успешного отбора, 1,5 перехвата и 1,3 ключевые передачи. Точность передач полузащитника составляет 86,8%. WhoScored оценивает игру Гравенберха в этом сезоне на 7,19 балла.

В «Аякс» Гравенберх перешел в 8-летнем возрасте из «Зеебургии». В составе молодежной сборной Нидерландов U19 полузащитник стал настоящим лидером, проведя на поле за два года 15 матчей, в которых отметился одним забитым мячом.