8 мая 2021 | Время чтения 5 мин

Оксана Переможенко, , 21:12 — REGNUM 8 мая президент Украины Владимир Зеленский на своей странице в социальной сети Facebook подчеркнул, что так называемый День памяти и примирения, который отмечается на Украине 8 мая, был введен не для того, чтоб заменить празднование Дня Победы 9 мая.

Немецкие солдаты обыскивают дом в селе на Украине. Сентябрь 1941

«И у нас это не взамен 9 Мая, а для того, чтобы сохранить и понять историю полнее… Чтобы никогда не забыть, что нацизм был абсолютным злом. И любой из тех, кто пытается оправдывать его, заслуживает только осуждения. Никогда не забыть, что украинцы воевали вместе с десятками народов против нацизма… И точно не для того, чтобы война уносила жизни наших людей 76 лет спустя… Но чтобы никогда не забыть, что мир теряется очень легко. И это настоящее счастье, когда удается его восстановить…» — написал Зеленский.

Заявление украинского лидера в социальной сети Facebook обсудили зрители канала «112 Украина». Многие выразили недоумение, с кем 8 мая должны примиряться потомки победителей.

Владимир Зеленский President.gov.ua

«Мы с ними не ссорились. Они пришли на нашу землю с мечом, от меча и погибли. Мы победили! Вечная память героям! Спасибо вам!» — написал Александр Х.

«9 мая — это День Победы, которую выстрадало то Великое поколение, которое стоящее НАСМЕРТЬ, защищало и не уступало ни метра, ни пяди своей родной земли! А скоро она будет отдана за копейки в погашение «подачек» от МВФ и наших «любых» европейских «партнёров», — отметил Олег Валентинович.

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«Примирение с кем? С теми, кто уничтожал наш народ? Сжигали дотла деревни с людьми, с детьми!!! Уничтожали в концлагерях?! С кем?!» — задается вопросом Галина М.

«Сегодня увидел один пост, добавить нечего: «Примирение» состоялось 9 мая в 01:01 по московскому времени после подписания Акта о безоговорочной капитуляции германских вооружённых сил, а также 1 октября 1946 года после завершения Нюрнбергского процесса, обвинительное заключение которого содержало четыре пункта: преступления против мира, преступления против человечности, нарушение законов войны и заговор с целью совершения данных преступных действий. С ЭТИМ нам предлагают «примириться», а значит, «понять, принять и «простить»?!? Или с планом «Ост», предполагавшим ТОТАЛЬНОЕ уничтожение народов СССР!!! Так и хочется процитировать: «Развалинами рейхстага удовлетворён!» — добавил Олег Валентинович.

«Предал даже своего деда, жертв Бабьего Яра. Примиряться с кем? С палачами? А может у них ещё прощения попросить?» — спросил Михаил Н.

Немецкие солдаты в захваченном украинском селе. Июль 1941

«Съездил бы в Санкт-Петербург (блокадный Ленинград), в Волгоград (Сталинград), в Ржев, в Севастополь, в Керчь, в Новороссийск, в Брест, в Хатынь, в нашу Корюковку в Черниговской области, наконец… Там бы ему «рассказали» бы о примирении!» — отметил Олег Валентинович.

«Поэтому он и не замечает фашиствующих молодчиков… У него же примирение…» — добавила Лариса П.

«Иди расскажи на могилу своему деду про ту фигню, что тебе впихнули из Госдепа», — пишет Nik G.

«Что значит это слово «примирение»? В такой день мы что, должны примириться с теми страшными историческими событиями, примириться с войной, отрицая Великую Победу?.. Что говорит президент, не совсем понятно», — не понимает Тамара Д.

«Сколько жизней, судеб, улыбок унесла эта война. Сколько в сараях сожгли, в землю живых закапывали, только нелюди хотят изменить человеческую историю. Всех ветеранов с Днем Победы», — написала Алла Ш.

«8 мая скорбят проигравшие, 9 Мая празднуют Победители!» — отметила Милена В.

«Мне за него стыдно. Стыдно, что я голосовал. Стыдно, что он родства не помнит», — добавил Сергей Г.

«9 Мая — ДЕНЬ ПОБЕДЫ!!! А день памяти — 22 июня. А день примирения??? Кто с кем должен примириться?» — спрашивает Татьяна П.

«В каждой деревне, городе — своя Хатынь, не исключение и Прилуки (город в Черниговской области. — О. П.). Фашизм топтал нашу землю вместе со своими пособниками, а ты говоришь о примирении. 9 Мая — День ПОБЕДЫ над фашизмом. Точка. Иного быть не может. Хорошо, что твой дед не дожил до такого срама!» — пишет Алла Д.

«О каком примирении идёт речь, и с кем? Зеленский, ты сам себя слышишь? У тебя по Киеву маршируют нацики со свастикой. С этим что ли примириться?» — спрашивает Галина Д.

«С кем примиряться? С рагулями, которые ноют, что не Гитлер победил?» — спросила Ирина М.

«Пришли к тебе в дом чужие люди. Дом разграбили, половину родственников убили. Ты их прогнал. Что нужно праздновать, что выгнал и выжил, или начнешь примиряться!!!» — задался вопросом Валерий Ф.

«Примиряйся, а нам примирятся не нужно, мы потомки победителей над нацизмом», — подытожил Vladimir I.

Советские офицеры у памятника Богдану Хмельницкому в освобожденном Киеве. Ноябрь 1943

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«Как же мерзко лицемерие вот этих вот, которые помнят и примиряются сегодня. «Никогда снова»? Вы сегодня воюете со своими соотечественниками! Снова воюете. Вы готовы примириться хоть с чёртом, хоть с Бандерой, и хоть с Гитлером, но когда речь о наших соотечественниках по ту сторону фронта — никакого примирения; только победа и покарание. Зеленский напялил маковку и примиряется сегодня с нацистами, но общаться с соотечественниками Донбасса — нет, они террористы. Ложь, лицемерие и мерзость — суть ваша», — написал в своем телеграм-канале украинский политолог Александр Скубченко.

«День памяти жертв нацизма весь мир отмечает во второе воскресенье сентября. Вторая мировая завершена 2 сентября, а не 9 мая. День памяти 8 мая — это выдумка Порошенко, которая с 2015 года отмечается только в Украине, чтобы стереть память о нашей Победе в Великой Отечественной войне 9 мая. На этом фоне смешно выглядит «приговор Порошенко», который отмечает праздник Порошенко», — добавил Скубченко.