Москва, , 16:26 — REGNUM Российская Федерация озабочена ситуацией в Восточном Иерусалиме и решительно осуждает нападения на мирных граждан. Об этом 8 мая заявили в МИД России.

«Решительно осуждаем нападения на мирных граждан. Призываем все стороны воздерживаться от любых шагов, чреватых эскалацией насилия», — говорится в заявлении.

В российском внешнеполитическом ведомстве подтвердили свою принципиальную и последовательную позицию в отношении действий Израиля и определяет экспроприацию земли и находящегося на ней имущества, а также создание поселений на оккупируемых палестинских территориях, как меры, не имеющие юридической силы.

Как сообщало ИА REGNUM, в Восточном Иерусалиме на Храмовой горе возле мечети Аль-Акса продолжаются столкновения палестинцев с израильской полицией. В ходе беспорядков уже пострадали около 200 человек, госпитализировано 88 человек. Силовики перекрывают ворота, ведущие к мечети Аль-Акса, что не позволяет медицинским бригадам палестинского Общества Красного Полумесяца попасть в Иерусалим и оказать раненым необходимую помощь.

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