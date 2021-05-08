Уфа, , 16:22 — REGNUM 8 мая в Уфе на стадионе «Нефтяник» в рамках предпоследнего 29-го тура Российской Премьер-лиги по футболу сезона 2020/21 «Уфа» сыграла вничью с «Зенитом» из Санкт-Петербурга. Об этом сообщил корреспондент ИА REGNUM.

В конце первого тайма на 45+3-й минуте 26-летний форвард «Зенита» и сборной Ирана Сердар Азмун упустил шанс реализовать пенальти — Александр Беленов отразил удар.

Самым ценным игроком матча с оценкой 8,54 был признан вратарь хозяев Александр Беленов, отразивший пенальти и совершивший пять спасений. Точность передач российского спортсмена составила 63%.

Желтые карточки получили четыре футболиста: Константин Плиев, Вильмар Барриос, Данила Хотулев и Александр Беленов. На матче работала бригада арбитров во главе с Владимиром Москалевым. Ассистенты судья — Роман Усачев и Илья Елеференко.

Составы команд:

«Уфа»: Беленов, Никитин, Йокич, Милетич, Плиев, Бауэр (Морозов, 78'), Иванов, Мрзляк (Урунов, 57'), Камилов (Голубев, 78'), Андрич, Жамалетдинов (Сысуев, 57').

«Зенит»: Кержаков, Чистяков, Караваев, Круговой, Сантос, Барриос (Шамкин, 83'), Оздоев (Жирков, 71'), Сутормин, Малком (Крапухин, 86'), Ерохин (Хотулев, 83'), Азмун (Кравцов, 71').

«Зенит», ставший за два тура до конца чемпионом турнира, набрал 62 очка и укрепился на первой позиции. «Уфа», набрав 22 очка, занимает чистое четырнадцатое место.