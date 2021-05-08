Сараево, , 16:26 — REGNUM Президент Сербии Александр Вучич 8 мая прибыл с официальным визитом в Боснию и Герцеговину в город Босанская Дубица. Об этом сообщает боснийское новостное агентство Dnevni avaz.

Он заявил журналистам, что Сербия выделит более 10 миллионов евро в качестве помощи четырем небольшим муниципалитетам в Республике Сербской, то есть трем в Республике Сербской и одному в Федерации Боснии и Герцеговины.

«Сербия будет всячески помогать, чтобы люди могли жить лучше и видели своё будущее в своих домах. Я благодарен Республике Сербской, которая всегда и без честолюбия и тщеславия выстраивает отношения с нами. И мы, если нам удастся, постараемся привлечь прямые иностранные инвестиции в этот край», — отметил президент Сербии.

Милорад Додик, председатель президиума Боснии и Герцеговины, поблагодарил Вучича за помощь.

«Я благодарен Сербии и ее президенту Александру Вучичу за бескорыстную и постоянную помощь, оказываемую Республике Сербской», — подчеркнул Додик.