Сараево, 8 мая, 2021, 16:26 — ИА Регнум. Президент Сербии Александр Вучич 8 мая прибыл с официальным визитом в Боснию и Герцеговину в город Босанская Дубица. Об этом сообщает боснийское новостное агентство Dnevni avaz.

Predsednik.rs Александр Вучич во время визита в Боснию и Герцеговину

Он заявил журналистам, что Сербия выделит более 10 миллионов евро в качестве помощи четырем небольшим муниципалитетам — трем в Республике Сербской и одному в Федерации Боснии и Герцеговины.

Александр Вучич «Сербия будет всячески помогать, чтобы люди могли жить лучше и видели своё будущее в своих домах. Я благодарен Республике Сербской, которая всегда и без честолюбия и тщеславия выстраивает отношения с нами. И мы, если нам удастся, постараемся привлечь прямые иностранные инвестиции в этот край».

Милорад Додик, председатель президиума Боснии и Герцеговины, поблагодарил Вучича за помощь.