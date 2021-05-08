Екатеринбург, , 16:18 — REGNUM В Екатеринбурге подходит к концу первый российский молодежный фестиваль кино и интернет-контента «Герои большой страны», передаёт корреспондент ИА REGNUM.

В рамках фестиваля были представлены около 40 работ, включая художественные фильмы о Великой Отечественной войне («Собибор», «Зоя», «Подольские курсанты») и кино на социальную тематику («Доктор Лиза» о враче и общественнице Елизавете Глинке). Кроме того, перед участниками и посетителями мероприятия выступили деятели киноиндустрии и авторы успешных медиапроектов (как Александр Иванов со своим YouTube-каналом «Химия просто»).

Одним из лауреатов фестиваля стал фильм Константина Хабенского «Собибор», снятый при поддержке фонда Александра Печёрского. Картина прославляет восстание, организованное лейтенантом Красной Армии Александром Печёрским в нацистском лагере Собибор. Глава фонда Илья Васильев дал свою оценку прошедшему фестивалю.

«Это очень хорошее, очень правильное начинание. Очень хорошо, что это проводится в столице Урала, — отметил Васильев. — Таким образом удаётся популяризировать те героические страницы нашей большой страны, а точнее той, ещё большей страны, которые, к сожалению, в разное время остались недопризнанными, и сейчас есть возможность это исправить».

По словам руководителя, «очень здорово», что на фестивале удалось совместить тематики военного и «социального» героизма.

Как сообщало ИА REGNUM, основной площадкой для фестиваля стала Свердловская киностудия.

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