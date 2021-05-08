Вашингтон, 8 мая 2021, 16:02 — REGNUM Второй испытательный полёт корабля Starliner к Международной космической станции назначен на конец июля. Об этом сообщает пресс-служба Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).
Планируется, что корабль будет запущен посредством ракеты-носителя Atlas V 30 июля. При соблюдении графика полёта корабль достигнет МКС 31 июля.
Космический корабль Starliner разработан в рамках контракта NASA американской компанией Boeing для доставки астронавтов на МКС. Первый запуск корабля в беспилотном режиме состоялся в декабре 2019 года. Из-за сбоя в работе бортового компьютера корабль не смог достичь орбитальной станции, но ему удалось благополучно вернуться на Землю.
Ожидалось, что второй испытательный полёт корабля Starliner будет проходить с экипажем на борту. После анализа итогов первого полёта в NASA приняли решение о проведении повторного испытания в беспилотном режиме.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, в марте 2020 года в NASA заявили, что во время первого испытательного полёта корабль Starliner дважды подвергся угрозе уничтожения.
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