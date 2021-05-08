Киев, , 16:02 — REGNUM В Донбасс с рабочим визитом прибыл президент Украины Владимир Зеленский в сопровождении послов стран «Большой семёрки» (G7) и Евросоюза. Об этом 8 мая сообщили в пресс-службе украинского лидера.

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«Вместе с Владимиром Зеленским на Луганщину прибыли послы стран G7 и ЕС», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в церемонии чествования памяти погибших во Второй мировой войне примет участие украинский лидер.

Как передавало ИА REGNUM, 6 мая президент Украины Владимир Зеленский после встречи с государственным секретарем США Энтони Блинкеном в Киеве заявил, что власти США прекрасно проинформированы о ситуации в Донбассе и вблизи украинских границ.

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