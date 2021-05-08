Нур-Султан, , 15:58 — REGNUM Концентрация аммоний-ионов в реке Нура Акмолинской области Казахстана вдвое превышает норму. Об этом сообщили в пресс-службе государственного предприятия «Казгидромет».

Сотрудники предприятия выясняют причину гибели рыбы в реке Нура в районе поселка Тайтобе Акмолинской области. Специалисты отобрали пробы воды и не обнаружили отклонения загрязняющих веществ, за исключением аммоний-иона. В «Казгидромет» пообещали предоставить результаты анализа 12 мая.

Напомним, 6 мая в сети появился видеоролик, на котором показа мертвая рыба на берегу реки. Автор видеоролика сказал, что над участком реки Нура летали вертолеты, распылявшие средство от комаров, после чего на берегу была обнаружена мертвая рыба.