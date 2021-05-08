Сеул, , 16:22 — REGNUM В Южной Корее выявлено почти 2 тыс. случаев заражения новыми штаммами коронавируса. Об этом сообщает DongA Ilbo со ссылкой на представителей Корейского управления по контролю и профилактике заболеваний.

Лаборатория в Южной Корее. Busan.go.kr

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По их словам, с октября 2020 года по 5 мая 2021 года в Южной Корее подтверждено 1972 случая заражения новыми штаммами коронавируса. Среди них 1499 случаев приходится на «британский», «южноафриканский» и «бразильский» штаммы. Ещё 473 случая заражения приходятся на другие штаммы, включая «калифорнийский» и «индийский».

Как сообщало ИА REGNUM, за минувшие сутки в Южной Корее выявили 701 случай заражения коронавирусом. Общее число подтверждённых случаев увеличилось до 126 745.

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