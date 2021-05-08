Лабытнанги, Ямало-Ненецкий АО, 8 мая, 2021, 15:40 — ИА Регнум. В городе Лабытнанги (ЯНАО) проводится доследственная проверка обращения в медицинские учреждения с симптомами отравления 25 жителей после посещения кафе «Бургер Хаус». Об этом сообщает СУ СКР по ЯНАО.

(сс) Sander Dalhuisen Бургер

Информация об отравлении жителей Лабытнанги появилась сперва в СМИ. По уточнённым данным в больнице находятся 17 человек, в том числе один несовершеннолетний 2003 года рождения. Амбулаторно лечатся восемь граждан. Состояние всех обратившихся за медицинской помощью расценивается медиками как удовлетворительное.

В настоящее время следствием устанавливаются все обстоятельства происшествия. В ходе проверки будет дана оценка качества оказания гражданам услуг общественного питания и соблюдения санитарно-эпидемиологических требований.