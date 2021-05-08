8 мая 2021 | Время чтения 4 мин

На Украине оценили заявление мэра Киева Виталия Кличко по случаю так называемого дня памяти и примирения.

Мирослава Романенко, , 23:09 — REGNUM Мэр украинской столицы Виталий Кличко сделал заявление относительно окончания Второй мировой войны, сообщает 8 мая в своем телеграм-канале PavlovskyNEWS украинский журналист Андрей Павловский.

Виталий Кличко Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Кличко возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата в парке Вечной Славы в Киеве сегодня, 8 мая, в так называемый день памяти и примирения.

«Официально во всём мире окончание Второй мировой войны, когда были подписаны все документы — 8 мая. Так случилось, что 9 мая прошёл парад и традиционное празднование было. Я бы не отличал. Это завершение Второй мировой войны. День Победы. Кто-то будет рассказывать разные истории и так далее. Думаю, что ключевое задание, не какая дата, а какая суть», — сказал Кличко.

Заявление Виталия Кличкой обсудили в телеграм-каналах PavlovskyNEWS и Klymenko Time. Многие обратили внимание на исторические познания мэра столицы Украины.

«Вторая мировая закончилась 2 сентября», — написал Илья.

«Большая голова опять тупит?» — спросил Андрій.

«Не каждый это сможет сделать, это сможет только тот, который не каждый», — шутит Андрей С.

Виталий Кличко возлагает цветы к Могиле Неизвестного Солдата в парке Вечной Славы в Киеве Kyivcity.gov.ua

«Вот с таких заявлений и начинается подмена понятий, и правда, какая разница: 9 мая или 31 декабря, победа ж все равно состоялась», — отметил Денис.

«В смысловом понимании согласна с Кличко, незачем политизировать, 8 или 9, без разницы», — написала Kora.

Далее завязался небольшой спор между читателями Kora и «Угрюмый Циник».

«Я уже писал, но повторюсь. На одном из эфиров [депутат Рады Михаил] Добкин сказал: «Внуки проигравших пускай празднуют примирение. Внуки победителей будут праздновать Победу». А ваше мнение насчёт не надо политизировать прекрасно вписывается в окна Овертона», — ответил «Угрюмый Циник» на реплику читательницы Kora.

«Понимаете, мне не важно, куда, по вашему мнению, вписываются мои слова. И я не попугай, чтобы повторять мнение Добкина. Изначально Сталин решил праздновать девятого, хотя подписали капитуляцию в одну минуту первого, мог бы и простить истории эту минуту. Но Сталин решил «отделить победу союзников от победы СССР», подчеркнув тем самым нашу отдельную позицию. Именно «он политизировал» это событие. Я не сужу его, но много воды утекло, и сейчас продолжать этот спор, превращать его в противостояние считаю бессмысленным. Как-то так», — ответила Kora «Угрюмому Цинику».

«Ты не попугай, ты просто идиот. Подписали акт капитуляции 7 мая, а вступил он в силу 9 мая в 1:01 по Москве. Потому и отмечают 9 мая в странах бывшего СССР. Все свои басни про то, что Сталин решил отделить и прочую чушь оставь под скорбный стол для своих побратимов, внуков полицаев», — ответил на реплику Kora Caesar's Legion.

«Ещё пару лет обучения на дистанционке и целое поколение таких же одаренных будет», — отреагировала на заявление мэра Киева Каш Нат.

«А зачем он и другие надели красный кружок с чёрной штучкой тоже круглой в центре красного (новый символ дня памяти и примирения — красный мак, в 2014 году введенный украинской властью взамен символа победителей — гвардейской ленты — М.Р.)??? Какое отношение «это» имеет к Великой Отечественной???» — задается вопросом Михаил.

Виталий Кличко возлагает цветы к Могиле Неизвестного Солдата в парке Вечной Славы в Киеве Kyivcity.gov.ua

«Пусть у Кличко день рождения будет 32 июля! А какая разница?» — спросил Alex B.

«Передайте этому идиоту, что парад прошел не 9 Мая, а 24 июня 1945. Хотя это не он идиот, а те люди, которые его избрали», — добавил Ioann.

«Преклонение перед Европой отключает мозги от мыслительных процессов. Почему СССР должен был отмечать Победу над фашизмом 8 мая, если народы СССР жили в другом часовом поясе и на момент подписания капитуляции было 9 мая в Москве? Странно было бы привязывать отправление поезда с вокзала или самолета из аэропорта Москвы по лондонскому или берлинскому, или какому-либо другому времени. Реально дебилы…» — написал CnOPTCMEH.

«Замечательный будущий президент!» — иронизирует R Ro.

«Так понимаю, разницы между полной капитуляцией нацистского режима и примирением он тоже не видит», — отметила Елена.

«Кличко возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата и заявил: «Официально во всём мире окончание Второй мировой войны, когда были подписаны все документы — 8 мая». Передайте этому тупому, что официально во всем мире окончание Второй мировой — это 2 сентября 1945 года. И вот такие дебилы хотят навязать нам 8 мая», — написал в своем телеграм-канале украинский политолог Александр Скубченко.

«Друзья, а чего вы удивляетесь заявлению Кличко о том, что он не видит разницы между 8 и 9 мая? Он и между маршем эсэсовцев, который разрешил 28 апреля в столице, и беседой с ветеранами разницы не видит, не требуйте от него слишком многого», — подытожил в своем телеграм-канале депутат Рады Максим Бужанский.