Москва, , 15:36 — REGNUM Автоматической коробкой переключения передач (АКП) оснащено более 64% новых автомобилей, проданных в России в первом квартале 2021 года. Об этом сообщает аналитическое агентство «Автостат».

По оценкам экспертов, в первые три месяца 2021 года в России было продано 235 тысяч новых автомобилей с АКП. Этот составило 64,5% от общего объёма продаж, что стало рекордным значением за всю историю рынка. Прежний рекорд был установлен в первом квартале 2020 года и составлял 63,1%.

Отмечается, что доля автомобилей с АКП на первичном рынке в России достигла 50% около пяти лет назад. В последние два года этот показатель превысил 60%.

Всего в первом квартале 2021 года в России было продано 387 тысяч легковых автомобилей. В годовом исчислении продажи упали на 5,7%.

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