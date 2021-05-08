Анкара, 8 мая, 2021, 15:33 — ИА Регнум. Власти США мечтают, чтобы Россия вновь стала «замкнутой страной» времен правления президента Бориса Ельцина. Об этом пишет журналист турецкого информационного агентства Anadolu Ильяс Кемалоглу.

White House Photograph Office Борис Ельцин и Билл Клинтон

Журналист пишет, что приход к власти в США Джозефа Байдена предопределил новый виток напряженности в отношениях между Соединенными Штатами и Российской Федерацией. Одной из причин конфронтации является существенное усиление влияния Москвы на большом пространстве от Ближнего Востока до Кавказа в период правления бывшего президента Соединенных Штатов Дональда Трампа.

Вашингтон очень не хочет тесного сотрудничества России и Турции, пытаясь ослабить это сотрудничество путем изоляции и санкций против Москвы. При этом американские власти цинично заявляют, что готовы сотрудничать с Россией исходя из своих интересов. В качестве примера Кемалоглу привел давление Евросоюза и США с целью не допустить реализацию проекта газопровода «Северный поток — 2», но при этом сами увеличивают закупки нефти у России в 2020 году.

Обозреватель Anadolu приходит к выводу, что США хотят превратить Россию в «страну времен Бориса Ельцина», то есть существенно снизить активность России на мировой арене.