Москва, , 15:34 — REGNUM Форвард сборной России по хоккею (игроки не старше 18 лет) Матвей Мичков заявил, что он недоволен результатом чемпионата мира среди юниоров (ЮЧМ) 2021 года и завоеванной на турнире серебряной медалью. Он заявил об этом 8 мая журналистам.

«Самый эмоциональный момент — это игра с канадцами, когда забивали голы. Самые эмоциональные и запоминающиеся моменты были. Доволен ли серебром? Нет», — сказал он.

Также 16-летний хоккеист рассказал, что в данный момент юниорская сборная России поедет на базу российской национальной команды по хоккею в Новогорск, где забудет об этом турнире и будет готовиться к следующим матчам и турнирам.

«У меня сейчас ЕГЭ, буду его решать», — добавил Мичков.

Отметим, ранее сборная России по хоккею вернулась с юниорского чемпионата мира, где она стала обладательницей серебряных наград, проиграв канадцам со счетом 3:5. Матвей Мичков были признан лучшим игроком турнира.

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