Посёлок городского типа Воротынск, Калужская область, , 15:26 — REGNUM Вблизи посёлка Воротынск 8 мая в рамках ежегодной акции «Всероссийский день посадки леса» в честь 60-летия первого полёта человека в космос 100 волонтеров заложили геоглиф в форме ракеты, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в министерстве природных ресурсов и экологии Калужской области.

В посёлке Воротынск высадили «космический» лес Фото министерства природных ресурсов и экологии Калужской области

Глава ведомства Владимир Жипа поздравил эковолонтёров с наступающим Днём Победы, отметив, что второй год калужане участвуют в международной акции «Сад памяти». В 2020 году в честь 75-летия Великой Победы в Калужской области появилось девять геоглифов в форме числа 75, которые видны на снимках с околоземной орбиты. Поэтому символично, что новый «космический» лес теперь высажен и в честь полёта космонавта Юрия Гагарина. «В Калужской области акция «Сад памяти» проходит во всех городах и районах, но сегодняшнее мероприятие стало особенным. Этот лес — символ памяти о великом, смелом, выдающемся человеке, который первым покорил космос», — сказал Владимир Жипа.

Принять участие в акции «Сад памяти» может каждый желающий. Для этого достаточно зайти в интернете на карту садпамяти2021. рф, найти ближайшую точку, зарегистрироваться и прийти на мероприятие в назначенное время. Кроме того, акцию можно поддержать, высадив дерево у себя на участке, либо нарисовав его вместе с детьми, а после — зарегистрировать на карте акции и выложить с историей своего героя и хештегом #СадПамятиДома в социальные сети.

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