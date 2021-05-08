Сеул, 8 мая, 2021, 15:28 — ИА Регнум. Коэффициент прогноза банкротства в Южной Корее упал до минимального уровня. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на министра стратегии и финансов страны Хон Нам Ги.

Иван Шилов ИА REGNUM Банкротство

Согласно данным, опубликованным 5 мая, кредитный дефолтный своп (CDS) Южной Кореи составил 19 б.п., что является рекордно низким показателем с 2008 года.

Известно, что по данному показателю Южная Корея занимает 17-е место в мире.

Отмечается, что в 2020 году отметка доходила до 57 пунктов, однако после улучшения ситуации на мировом финансовом рынке ситуация стабилизировалась.

Кредитный дефолтный своп (Credit Default Swap, CDS) — финансовый инструмент в виде кредитного дериватива или соглашения, при котором покупатель уплачивает премию продавцу, в обмен на то, что продавец принимает на себя риски оплаты обязательств третьей стороны.