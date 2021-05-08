Екатеринбург, , 15:26 — REGNUM Защитник екатеринбургского хоккейного клуба «Автомобилист», играющего в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ), Александр Щемеров может перейти в новосибирскую команду «Сибирь». Об этом 8 мая сообщает sport24.ru

По информации источника, клуб из Новосибирска уже сделал 23-летнему хоккеисту, находящемуся в статусе ограниченно свободного агента, предложение. При этом в случае, если данный переход состоится, екатеринбургская команда получит денежную компенсацию.

Отметим, в завершившемся сезоне КХЛ Александр Щемеров провел шесть матчей регулярного сезона и отметился в них одной заброшенной шайбой.