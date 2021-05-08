Душанбе, 8 мая, 2021, 15:13 — ИА Регнум. Пятнадцать жилых домов ушли под землю после обильных ливней в Хатлонской области Таджикистана. Об этом заявила представитель комитета по чрезвычайным ситуациям и гражданской обороне республики Умеда Юсуфи, сообщает агентство «Азия-плюс».

Ahonc — Tajikistan_districts Расположение района Абдурахмана Джами в Таджикистане

По его словам, дожди привели к эрозии почвы и смещению грунта. В результате обвалилось 100 га пахотных земель и 15 домов в селе Навобод района им. Абдурахмона Джоми.

Власти Таджикистана эвакуировали 167 домохозяйств из потенциально опасной зоны. Юсуфи добавил, что жертв среди населения нет. Не пострадал также мелкорогатый и крупнорогатый скот.

Также создан республиканский штаб во главе с заместителем премьер-министра Таджикистана Давлатшо Гулмахмадзода. Принято решение построить новый поселок в безопасном месте.