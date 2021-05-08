Нью-Дели, 8 мая, 2021, 15:05 — ИА Регнум. Правительство Индии не указало китайских производителей Huawei и ZTE среди компаний, у которых местные операторы могут закупать оборудование для испытаний технологий мобильной связи пятого поколения 5G. Об этом сообщает агентство Reuters.

Kārlis Dambrāns Технология 5G

Министерство коммуникаций и информационных технологий Индии опубликовало список иностранных компаний, с которыми могут сотрудничать местные операторы мобильной связи при испытании технологий 5G. В этом списке указаны Ericsson, Nokia и Samsung, однако отсутствуют китайские производители Huawei и ZTE.

Данное решение касается крупнейших операторов связи Индии, включая Reliance Industries Jio Infocomm, Bharti Airtel и Vodafone Idea. Окончательные правила закупок будут представлены летом 2021 года. В настоящее время два крупнейших оператора связи Индии — Bharti Airtel и Vodafone Idea — используют оборудования Huawei для сетей предыдущих поколений связи.