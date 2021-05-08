Тюмень, , 15:01 — REGNUM В Тюмени кондуктор автобуса обозвала школьника нецензурными словами за неоплату проезда и провоз самоката. Видео инцидента распространено в социальных сетях. В итоге школьник заплатил за поездку.

Напомним, в России введён запрет на высадку детей-безбилетников. Этим пользуются юные «зайцы». На видео возмущённая кондуктор требует от подростка оплаты проезда, называя его уродом ещё и нецензурно выругалась.

«Мальчик был не против заплатить за себя, но она начала выпихивать его самокат на улицу и орать, чтобы вышел. Он подносил телефон, чтобы оплатить, но когда ему сказали, что нужно платить двойную сумму, он начал спрашивать почему, ведь самокат не превышает размеров, за которые нужно платить. В итоге она упросила заплатить. И он оплатил за себя. Ему было страшно и стыдно — по выражению лица. А самокат вообще никому не мешал маленький такой», — сообщил кто-то из пассажиров изданию «Подъём».

Глава «Тюменьгортранса» Алексей Санник сообщил изданию, что у него выходные и «на память этот инцидент» он не помнит.

«Надо поднимать всю историю. Я так не помню на память этот инцидент. Вот одиннадцатого числа я на работе появлюсь…», — цитирует Санника издание.