Томск, , 15:07 — REGNUM Томский футбольный клуб «Томь» переиграл с минимальным счетом красноярскую команду «Енисей» в матче 41-ого тура Футбольной национальной лиги (ФНЛ). Об этом 8 мая сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Игра прошла на поле томского стадиона «Труд» и закончилась в пользу хозяев со счетом 1:0.

Автором единственного во встрече мяча стал форвард «Томи» Кирилл Косарев, который отличился уже на 2-я минуте встречи.

Отметим, по итогам матча в активе «Томи» стало 40 очков, клуб находится на восемнадцатом месте турнирной таблицы ФНЛ. У «Енисея» 60 очков и девятая строчка.