Ташкент, 8 мая, 2021, 14:56 — ИА Регнум. Власти Узбекистана разрешили таксистам работать без таксометра, кассового аппарата, специального зеленого фонаря. Об этом 8 мая сообщает агентство Kun. uz со ссылкой на соответствующее постановление президента республики.

Ройтер Михаил Григорьевич. Таксисты. 1965

Согласно документу, действующие требования приостанавливаются до 1 января 2023 года. Отменяются также требования по цвету автомобиля, специальному номеру. Кроме того, таксистам не обязательно будет устанавливать средства радиосвязи.

Линейным такси, принадлежащим юридическим лицам, разрешили останавливаться для посадки и высадки пассажира в районе действия знака «Остановка запрещена».

Таксисты смогут бесплатно воспользоваться платными стоянками, находящихся в ведении органов государственной власти, а также специальным полосами движения, выделенными для маршрутных транспортных средств.