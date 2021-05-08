Санкт-Петербург, 8 мая, 2021, 15:04 — ИА Регнум. Мужчина ударил ножом в живот проходившую мимо него 15-летнюю школьницу в центре Петербурга. Злоумышленника задержала полиция. Об этом 8 мая ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

publicdomainpictures.net Покушение на убийство

Сотрудники уголовного розыска УМВД России по Петроградскому району оперативно установили местонахождение и задержали 46-летнего мужчину, который вечером 7 мая без видимых причин напал на школьницу на Большом проспекте в Петроградском районе. Мужчин был задержан в одном из домов по 11-линии Васильевского острова.

«Свои действия мужчина объяснил тем, что ему показалось что школьница хотела у него что-то отобрать. Также со слов злоумышленника, ранее он состоял на учете в психоневрологическом диспансере, эта информация проверяется полицейскими», — уточнили в ведомстве.

После нападения 15-летняя девочка была госпитализирована в медучреждение в удовлетворительном состоянии, в настоящее время ее жизни ничего не угрожает.

«По данному факту возбуждено уголовное дело «о покушении на убийство». В ближайшее время злоумышленник будет заключен под стражу»,— подытожили в Главке МВД.