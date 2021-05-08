Октябрьский район, Оренбургская область, 8 мая, 2021, 14:49 — ИА Регнум. В Оренбургской области по факту обрушения моста в Орктябрьсклм районе, в результате которого пострадали люди, возбудили уголовное дело. Следователи усмотрели признаки преступления по части 1 статьи 216 УК РФ («Нарушение правил безопасности при ведении работ, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека»), сообщает СУ СКР по региону.

Mvd.ru Обрушение моста

Учитывая широкий резонанс происшествия, а также в целях полного и всестороннего расследования уголовного дела, глава СКР Александр Бастрыкин поручил передать уголовное дело для дальнейшего расследования в производство следователей Главного следственного управления СК России.

По поручению прокурора области прокурором Октябрьского района организована проверка соблюдения требований законодательства в сфере безопасности проведения ремонтных работ на данном объекте, отметила пресс-служба надзорного ведомства.

Напомним, вечером 7 мая в Октябрьском районе при проведении демонтажных работ обрушился один пролет инженерного сооружения. Сообщая оперативные данные, ранее информировали о трех госпитализированных.

Сегодня, 8 мая, прокуратура уточнила, что пострадали два человека. Оба являются работниками подрядной организации осуществлявшей работы по демонтажу выравнивающего слоя проезжей части опорного строения автомобильного моста через реку Салмыш в Октябрьском районе.