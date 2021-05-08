Нижнекамск, Татария, , 15:06 — REGNUM Нижнекамский хоккейный клуб «Нефтехимик», играющий в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ), подписал двухлетний контракт со своим форвардом Павлом Порядиным. Об этом 8 мая сообщает пресс-служба команды из Нижнекамска.

«Руководство «Нефтехимика» приняло решение повторить квалификационное предложение казанского «Ак Барса» Порядину. Таким образом, форвард остается в нашей команде еще на два сезона», — говорится в сообщении.

Отметим, в минувшем сезоне Павел Порядин сыграл в составе «Нефтехимика» в 49 матчах, сумев набрать в них 29 (14 шайб + 15 результативных передач) очков при 25 набранных минутах штрафа.